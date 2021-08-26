أستاذ حفريات يكشف تفاصيل اكتشاف كائن جديد ليس له شبيه في العالم (فيديو)

كشف الدكتور هشام سلام، أستاذ الحفريات بجامعة المنصورة، تفاصيل اكتشاف حوت برمائي عاش في مصر بواحة الفيوم منذ 43 مليون سنة.





وقال "سلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن الحيتان من الثديات التي عاشت على الأرض، وبعد ذلك عاشت في البحار، وأصبحت من أكبر الكائنات البحرية التي تعيش في الكون أجمع، ولكن التاريخ لم يذكر المراحل التطويرية لانتقال الحوت من السير على الأرض إلى الحياة بشكل دائم في البحار والمحيطات.



