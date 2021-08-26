الزمالك يكشف تفاصيل جديدة بشأن بقاء أشرف بن شرقي









يسعي مسؤولو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك فى الإبقاء على أشرف بن شرقي النجم المغربي للفريق خلال الموسم القادم.





وقال عمرو أدهم عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية:"رتوش بسيطة تفصلنا عن التجديد لبن شرقي والملف سيحسم قريبًا".





وتابع :"سنجدد لأشرف بن شرقي واللاعب رغبته هي البقاء مع الزمالك في الموسم المقبل".





وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2020/2021 بعدما تفوق على النادي الأهلي الذي سيطر على اللقب طوال المواسم الماضية.



