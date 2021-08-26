Advertisements

الزمالك يكشف تفاصيل جديدة بشأن بقاء أشرف بن شرقي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:54 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


يسعي مسؤولو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك فى الإبقاء على أشرف بن شرقي النجم المغربي للفريق خلال الموسم القادم.

وقال عمرو أدهم عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية:"رتوش بسيطة تفصلنا عن التجديد لبن شرقي والملف سيحسم قريبًا".

وتابع :"سنجدد لأشرف بن شرقي واللاعب رغبته هي البقاء مع الزمالك في الموسم المقبل".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2020/2021 بعدما تفوق على النادي الأهلي الذي سيطر على اللقب طوال المواسم الماضية.

وحقق نادي الزمالك الفوز على الانتاج الحربي ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل لا شيء على ستاد الدفاع الجوي سجلهما كل من أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الكلمات المفتاحية

مسابقة الدوري الممتاز بن شرقي مع الزمالك بن شرقي الزمالك يكشف

أخبار تهمك

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يوم

أول تعليق من الزمالك حول التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 22 دقيقة

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يوم

بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يُفاجىء باتريس كارتيرون

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ نصف ساعة

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة السيناريست حمدي يوسف بفيروس الكورونا

منذ ساعة و نصف

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يعقد جلسة مع لجنة الزمالك المؤقتة

الزمالك: سنحسم التجديد لفرجاني ساسي قريباً

كارتيرون يطلب بقاء نجم الزمالك وعدم التفريط في خدماته

تعرف على شروط بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك

بعد الونش وزيزو.. الزمالك يسعى لنجديد عقد هذا النجم

آخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك.. ومطالبه من أجل البقاء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:15 ص

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

01:22 ص

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

11:01 م

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

09:31 م

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

12:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements