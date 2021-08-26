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باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد
الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:57 ص
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الحديث مازال متواصلا عن صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن باريس سان جيرمان على استعداد لبيع مبابي في حالة الحصول على 200 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ريال مدريد كان قد قدم عرضاً رسمياً تبلغ قيمته 160 مليون يورو من أجل التعاقد مع مبابي ولكن النادي الباريسي رفض عرض الملكي.
وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن العرض الذي قدمه ريال مدريد فاجئ البعض في باريس سان جيرمان خاصة أن النجم الفرنسي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن العرض الذي قدمه ريال مدريد يُظهر رغبة الميرينجي بشدة في التعاقد مع مبابي كما أن الملكي يجهز عرضاً جديداً من أجل تقديمه.
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