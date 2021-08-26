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"الري" تكشف حقيقة تعرض مصر للسيول نتيجة ارتفاع منسوب النيل

الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن الفيضان هذا العام سيكون فوق المعدلات المتوسطة بالنسبة للقراءات والتنبؤات فيما يتعلق الكميات الواردة إلى بحيرة السد العالي.

وأضاف "غانم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن الجزء الأكبر يأتي من الهضبة الإثيوبية وأخرى من الهضبة الاستوائية.

وأشار إلى أن تنتهي روافد النيل الأزرق والأبيض إلى السودان ومنه إلى مصر وأي زيادة في السودان سيتتبعها زيادة في الكميات الواردة إلى مصر ولاسيما وأنه وفقًا لهيدرولوجيا النهر فإن الكميات الحالية أعلى من المعتاد طبقًا للأرقام والقياسات.

وأوضح أن مركز التنبؤ بكميات الأمطار يمكنه التنبؤ بحدوث السيول أو الأمطار الغزيرة قبل ثلاث أيام من وقوعها من خلال صور الأرقام الصناعية وهو ما يتبعه إبلاغ المحافظات المعنية لاستقبال هذا السيل.

وأكد أنه سيكون هناك دراسة فنية لكل المنشآت الخاصة بمواجهة الفيضانات والسيول، لافتًا إلى أن هناك 1000 منشأ قامت الدولة بتنفيذه للحماية من أخطار السيول وذلك من خلال مخرات السيول وتشكيل بحيرات صناعية وقنوات لتوجيه الأمطار للتعامل مع أي مخاطر ولاسيما في ظل التغييرات المناخية التي أصبحت متطرفة في حجمها.

الكلمات المفتاحية

محمد غانم الفجر الري

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