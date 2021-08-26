وزيري: احتفالية عالمية بالأقصر في نوفمبر المقبل (فيديو)

أعلن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن الاستعدادات لاحتفالية عالمية في الأقصر في نوفمبر المقبل تزامنًا مع العيد القومي للمحافظة الذي يوافق 4 نوفمبر الذي تم فيه اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في التسعينيات، مؤكدًا على استمرار في خطة ترميم منطقة البر الغربي والبر الشرقي للمحافظة.





وقال "وزيري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" إن هذه الاحتفالية سوف تضاهي حفل موكب المومياوات الملكية، مستطردًا "العالم أجمع سيتغنى بهذه الاحتفالية".





ووجه الشكر إلى القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام غير المسبوق بملف الآثار المصرية على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالزيارات الميدانية لرئيس الحكومة في محافظة الأقصر وتوجيهات المستمرة حتى تعود الأقصر كقبلة للسائحين كسابق عهدها وتكون بمثابة متحف مفتوح.



