محمود الونش يكشف سر تحول مستواه مع الزمالك













كشف محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سر تحول مستواه مع الفريق الأبيض.





وأوضح الونش في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، ركلة الجزاء التي تسببت بها في مباراة أهلي طرابلس نقطة التحول في مشواري مع الزمالك.





وتوجه بالشكر لمن انتقده في بداية مشواره مع الزمالك، مؤكدًا، "لولا هذا الهجوم لما وصلت لما أنا عليه الآن، كلامهم كان أكبر دافع لي".





واستكمل، "اسماعيل يوسف وحمادة أنور وأمير مرتضى، هم من دعموا انتقالي إلى الزمالك، وأشكر النادي على توفير كل الدعم لي واستمراري بالملعب حتى عندما لم أكن في أفضل أحوالي، وهذا سبب ما وصلت إليه الآن".



