Advertisements

محمود الونش يكشف سر تحول مستواه مع الزمالك

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



كشف محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سر تحول مستواه مع الفريق الأبيض.

وأوضح الونش في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، ركلة الجزاء التي تسببت بها في مباراة أهلي طرابلس نقطة التحول في مشواري مع الزمالك.

وتوجه بالشكر لمن انتقده في بداية مشواره مع الزمالك، مؤكدًا، "لولا هذا الهجوم لما وصلت لما أنا عليه الآن، كلامهم كان أكبر دافع لي".

واستكمل، "اسماعيل يوسف وحمادة أنور وأمير مرتضى، هم من دعموا انتقالي إلى الزمالك، وأشكر النادي على توفير كل الدعم لي واستمراري بالملعب حتى عندما لم أكن في أفضل أحوالي، وهذا سبب ما وصلت إليه الآن".

واضاف، "أنا دائمًا ملتزم في الملعب، وأحاول التطوير من نفسي منذ أن كنت في طلائع الجيش وحتى بعد انتقالي للزمالك".

الكلمات المفتاحية

طلائع الجيش جة بطل الدوري الونش الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة السيناريست حمدي يوسف بفيروس الكورونا

منذ ساعة و نصف

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يوم

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ حوالي 5 ساعات

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من الزمالك حول التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يُفاجىء باتريس كارتيرون

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يوم

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ميدو: مستوى الونش يؤهله للعب في أوروبا

باسم مرسي: بدايتي مع الزمالك أفضل من مصطفى محمد

ميدو يكشف السر وراء تألق محمود علاء بجانب الونش وتراجعه بجوار عبدالغني

ميدو يطلب تعديل عقد الونش في الزمالك

ميدو يفتح النار على الأهلي

مدرب الزمالك تعقيبًا على قرارًا اتحاد السلة: لماذا يتم التفرقة؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:15 ص

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

01:22 ص

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

11:01 م

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

09:31 م

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

12:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements