محمود الونش يبرز دور باتشيكو في حصد لقب الدوري













حرص محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إبراز دور البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب الفريق السابق، في تتويج الأبيض بلقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.





وقال الونش في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "باتشيكو أحد أهم أسباب فوز الزمالك بالدوري هذا الموسم، وأوجه له الشكر، وكارتيرون استكمل المشوار بعده، على الرغم من صعوبة التوقيت الذي جاء فيه".





وأوضح أنه كان يتمنى استمرار باتشيكو مع الزمالك حتى يتم حسم موقف الفريق في بطولة إفريقيا.



