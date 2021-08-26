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اليوم.. ريم سامي تحتفل بخطبتها علي رجل الأعمال طارق هيمن

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:37 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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تحتفل اليوم الخميس الفنانة ريم سامي بخطبتها علي رجل الأعمال طارق هيمن، في الساحل الشمالي في حفل يقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من الوسط الفني وخارجه.


يذكر أن انتشرت أنباء منذ شهر حول احتفال الفنانة ريم سامي شقيقة الفنان محمد سامي، برجل الأعمال طارق هيمن، وهو حفيد رجل الأعمال طارق إسماعيل.

وآخر أعمال الفنانة ريم سامي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع عدد من الفنانين منهم أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، دياب، عماد زيادة، وغيرهم من النجوم.

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