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من منزلها.. غادة عبد الرازق في أحدث ظهور لها

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائله :"بقالي كتير منزلتش صورة، يلا واحدة جديدة اهيه من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزليه َمن طبيخ وغسيل وخلافه".


الجدير بالذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "لحم غزال" وهو من بطولة شريف سلامه، غاده عبد الرازق، مي سليم، وفاء عامر، خالد محمود، أشرف عبد الغفور، ومن إخراج محمد أسامه، وتأليف أياد إبراهيم.

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