على متن طائرة .. محمد رمضان برفقة نجله في أحدث ظهور له

نشر الفنان محمد رمضان، صور جديدة له عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" برفقة نجله على.





وعلق قائلا :"ابني وصاحبي على محمد رمضان ربنا يحفظ أطفالنا".





وظهر محمد رمضان، في فيديو وهو يهتم بمظهر نجله علي، حيث حرص على ربط حذائه، حتى لا يسقط على الأرض وهو يهبط من سًلم الطائرة.



يذكر أن محمد رمضان، احتفل بنجاح حفله الأخير، في الساحل الشمالي الذي أقيم يوم 20 أغسطس الجاري ونشر فيديو من الحفل وكتب تعقيبًا "الحمد لله أكبر حضور جماهيري في 2021 بلا منازع".