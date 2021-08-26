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أحمد مجدي يستعرض لياقته البدنية في أحدث ظهور
الخميس 26/أغسطس/2021 - 02:36 ص
مي مرسي
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تألق الفنان أحمد مجدي في أحدث ظهور له، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر "مجدي" من داخل الجيم، أثناء ممارسته الرياضة، وكتب تعليقا قائلا: "دايما فيه أكتر".
وكانت آخر أعمال الفنان أحمد مجدي، مشاركته في مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم هبة مجدي وياسمين صبري، ونهال عنبر، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال.
وظهر "مجدي" من داخل الجيم، أثناء ممارسته الرياضة، وكتب تعليقا قائلا: "دايما فيه أكتر".
وكانت آخر أعمال الفنان أحمد مجدي، مشاركته في مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم هبة مجدي وياسمين صبري، ونهال عنبر، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال.
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