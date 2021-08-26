مصطفى وزيري يعلن موعد افتتاح طريق الكباش بعد ترميمه (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موعد افتتاح طريق الكباش بعد ترميمه، قائلًا إنه خلال بضعة أشهر سيتم الانتهاء من الترميم وافتتاح طريق الكباش.





وأكد "وزيري"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الآثار الموجودة في الأقصر ستبهر العالم كله بعد التجديدات والترميمات.



