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الونش يكشف كواليس حديث لاعبي الزمالك بعد خسارة نهائي القرن

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف محمود حمدي الونش، عن كواليس حديث لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد خسارة نهائي القرن أمام الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد خسر لقب دوري أبطال إفريقيا، أمام الأهلي، في شهر نوفمبر الماضي، بهدفين مقابل هدف.

وأوضح الونش في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "اجتمعنا بعد نهائي إفريقيا أمام الأهلي، واعترفنا أن الجميع بذل قصارى جهده لكن التوفيق لم يكن معنا، وتعاهدنا على التكاتف سويًا من أجل تحقيق أي بطولة مقبلة لإسعاد الجماهير".

وتابع، "مرينا بصعوبات عديدة خلال بطولة الدوري، واللجنة المعينة للإدارة حاولت المساعدة وتقديم أفضل ما لديها لصالح الزمالك".

واستكمل، "كنا نخوض المباريات الأخيرة في الدوري،  ونعاملها معاملة مباراة الكأس، وركزنا في مشوارنا فقط دون النظر إلى مشوار الأهلي".

وأضاف، "أول مرة أشعر بمشاعر جماهير الزمالك من وراء التليفزيون خلال إصابتي بفيروس كورونا".

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