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الونش يتحدث عن الفارق بين باتشيكو وكارتيرون

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفارق بين جايمي باتشيكو مدرب الفريق السابق، وباتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق.

وقال الونش في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "باتشيكو يعتمد على الخطط الدفاعية أكثر من كارتيرون الذي يهتم بالخطط الهجومية، لكن كلاهما مدربان كبار، ويجيدان التعامل مع اللاعبين داخل وخارج الملعب".

وأكد، "كارتيرون وباتشيكو يتقاسمان الفضل في فوز الزمالك بالدوري هذا الموسم".

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في شهر مارس الماضي، وتولى باتريس كارتيرون المهمة خلفًا له.

يشار إلى أن الزمالك، كان قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز، لهذا الموسم 2020-2021، بفارق 6 نقاط عن الأهلي.

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