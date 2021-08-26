أبرزها الحصانة البرلمانية.. اختصاصات لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب

تعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيسي للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.





وتستعرض " الفجر " اختصاصات لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

• شئون اللائحة الداخلية.





• التشريعات المكملة للدستور.





• الشئون الدستورية.





• تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.





• التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.





• معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.





• تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.





• تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.





• شئون العضوية.





• الحصانة البرلمانية.





• أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.



