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موعد قرعة دور المجموعة في دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس والقنوات المفتوحة الناقلة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لإجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

وتقام القرعة في مدينة إسطنبول مساء اليوم الخميس، حيث ستتعرف كافة الفرق على منافسيها خلال دور الـ32.

ومن المقرر أن تنطلق القرعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المنتظر أن يتم بث مراسم القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية"، ويسبقها استوديو تحليلي.

حيث تتولى قنوات بي إن سبورتس، بث مباريات دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الأوروبي لموسم 2021-2022.

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