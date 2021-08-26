مصطفى وزيري: احتفالية بالأقصر يتحاكى العالم عنها لسنوات طويلة (فيديو)

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك خطة لتجديد الهوية البصرية لطريق الكباش تستهدف إضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر.





وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم إقامة احتفالية افتتاح بالأقصر لا تقل أهمية عن احتفالية نقل المومياوات الملكية، وسيتغنى العالم أجمع باحتفالية الأقصر كله وليس طريق الكباش فقط.



