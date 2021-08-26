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محمد رمضان يحصل على لقب سفير الشباب العربي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الفنان محمد رمضان عن حصوله، على لقب سفير الشباب العربي، حيث احتفل بذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "رمضان" عقب مشاركته صورة عبر خاصية "الستوري"، قائلا: "الحمد لله درست في معهد الفنون المسرحية، وبعشق مهنتي وفاهمها كويس جدًا، ولذلك دوري أن جمهوري ينسى مشاكله في الساعة اللي بيشوفني فيها".

يذكر أن محمد رمضان أحيى حفلا مؤخرا بالساحل الشمالي، والذي عاد منه عقب وفاة والدة زوجته والذي أقيم عزائها في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

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