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عودة التقلبات.. بيان عاجل يُحذر من طقس اليوم

الخميس 26/أغسطس/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة من فرص سقوط أمطار على بعض المناطق.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا (40%) على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر (سانت كاترين- شلاتين- حلايب) على فترات متقطعة.
عودة التقلبات.. بيان عاجل يُحذر من طقس اليوم
عودة التقلبات.. بيان عاجل يُحذر من طقس اليوم

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طقس اليوم بوابة الفجر الفجر الطقس

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