Advertisements

توخيل يستقر على تشكيل تشيلسي ضد ليفربول في قمة البريميرليج

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

يواجه نادي ليفربول نظيره تشيلسي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره تشيلسي، على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، جمعهم من انتصارين، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضًا، جمعهم من انتصارين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، كريستينسن، روديجير.

خط الوسط: جيمس، جورجينيو، كوفاسيتش، ماركوس ألونسو، ماسون مونت، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: لوكاكو.

أخبار تهمك

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يوم

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة السيناريست حمدي يوسف بفيروس الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يوم

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

12:15 ص

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

09:31 م

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

01:22 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements