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حسين لبيب: وافقنا على لعب المباريات في أيام قليلة لنضع المنافس تحت ضغط

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه وافق على خوض بعض  مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في أيام قليلة من أجل ضغط الفريق المنافس.

وقال حسين لبيب في تصريحات إعلامية مع الاعلامي ابراهيم عبد الجواد عبر قناة أون تايم سبورت: تم عقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تولي المهمة باسبوعين فقط.


وتابع: من خلال الجلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون، تأكد بشكل كبير اقتراب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، من نادي الزمالك.

وأختتم: تم الموافقة على خوض لقاء كل ثلاث أيام في بطولة الدوري المصري، من أجل وضع ضغط كبير على الفريق المنافس.

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