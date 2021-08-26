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تعرف على موعد طرح أغنية "ورقة وقلم" لـ محمد محيي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:14 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهى المطرب محمد محيي، من تسجيل أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم "ورقة وقلم".

"ورقة وقلم" من كلمات إيهاب عبده، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف، مهندس صوت أمير محروس، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعد "ورقة وقلم" إحدى أغنيات ألبوم "بتاع زمان"، والذي قام بطرح 7 أغاني منه حتى الآن.

يذكر أن الفنان محمد محيي قد طرح آخر ألبوماته الغنائية عام 2008 بعنوان «مظلوم» واقتصر ظهوره الفني خلال السنوات الماضية على طرح عدد بسيط من الأغنيات السينجل، حتى عاد مجددًا في نهاية العام الماضي عبر أغنية "سهرانين"

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