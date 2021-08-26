Advertisements

شديد قناوي: اللاعبون لديهم عزيمة وإرادة قويه لتحقيق الصعود للدوري الممتاز

الخميس 26/أغسطس/2021 - 02:04 ص
بوابة الفجر
سالم خليل
Advertisements


قال شديد قناوي المدير الفني للمنيا بأن الموسم الماضي كان قاب قوسين أو أدنى من الصعود، موضحا بانه سيسعي هذا الموسم بكل جهد لتحقيق حلم وجمهور نادي المنيا بالصعود للدوري الممتاز .

وأضاف قناوي بأن اللاعبون لديهم عزيمة وإرادة قويه لتحقيق الصعود للدوري الممتاز الموسم القادم، موضحا بان الصفقات التي أبرمها نادي المنيا سيكون لها تأثير كبير مع الفريق في الموسم الكروي القادم.

وتابع قناوي، بأن الصفقات التي تم التعاقد معها بناءا علي احتياج الفريق لها إلي جانب النزول بمعدل السن، حيث سيتم التعاقد من اثنان آخرين إلي جانب الصفقات التسعة التي تمت.

وذكر قناوي بانه سيخوض لقاءات ودية قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد، لكن لم يتم تحديد الفرق التي سنخوض معها هذه اللقاءات، موضحا بانه سيتم الاستعانة ببعض الناشئين في هذا الموسم.

كما ذكر قناوي بأننا سنخوض مباريات هذا الموسم علي ملعب إستاد الجامعة، موضحا بان ملعب إستاد الجامعة من الملاعب المميزه للفريق المنياوي.

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة السيناريست حمدي يوسف بفيروس الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يوم

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يوم

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

12:15 ص

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

09:31 م

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

01:22 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements