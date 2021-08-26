شديد قناوي: اللاعبون لديهم عزيمة وإرادة قويه لتحقيق الصعود للدوري الممتاز





قال شديد قناوي المدير الفني للمنيا بأن الموسم الماضي كان قاب قوسين أو أدنى من الصعود، موضحا بانه سيسعي هذا الموسم بكل جهد لتحقيق حلم وجمهور نادي المنيا بالصعود للدوري الممتاز .



وأضاف قناوي بأن اللاعبون لديهم عزيمة وإرادة قويه لتحقيق الصعود للدوري الممتاز الموسم القادم، موضحا بان الصفقات التي أبرمها نادي المنيا سيكون لها تأثير كبير مع الفريق في الموسم الكروي القادم.



وتابع قناوي، بأن الصفقات التي تم التعاقد معها بناءا علي احتياج الفريق لها إلي جانب النزول بمعدل السن، حيث سيتم التعاقد من اثنان آخرين إلي جانب الصفقات التسعة التي تمت.



وذكر قناوي بانه سيخوض لقاءات ودية قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد، لكن لم يتم تحديد الفرق التي سنخوض معها هذه اللقاءات، موضحا بانه سيتم الاستعانة ببعض الناشئين في هذا الموسم.



كما ذكر قناوي بأننا سنخوض مباريات هذا الموسم علي ملعب إستاد الجامعة، موضحا بان ملعب إستاد الجامعة من الملاعب المميزه للفريق المنياوي.