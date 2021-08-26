"الهروب من العريس وإلغاء الزفاف".. تعرف على أغرب قصص أفراح نجوم الفن

تحدث حفلات زفاف المشاهير سواء في مصر أو على المستوى العالمي، ضجة كبيرة ويتصبح حديث الجمهور لأيام، وخصوصًا عندما يحدث شيء غير تقليدي في هذه الأفراح مثل هروب العروسة أو الإلغاء المفاجئ للفرح.





و يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز النجمات التي هربن يوم الزفاف أو قررن إلغاء الزفاف قبلها بساعات:





منة حسين فهمي

قالت منة حسين فهمي، ابنة الفنانة ميرفت أمين والفنان حسين فهمي، إنها لم تحضر اللقاء الأول مع خطيبها طارق جميل سعيد واختفت تماما مما دفع والدتها للإعتذار وإلغاء الفكرة وكان السبب في هذا الأمر خوفها الشديد من فكرة الزواج والإرتباط لكنها قابلت طارق مرة أخرى بعد سنوات ووافقت على فكرة الزواج منه.



ناهد السباعي



كانت الفنانة ناهد السباعي حديث السوشيال ميديا بسبب أنها قررت إلغاء حفل زفافها بشكل مفاجئ، وسبب هذا الأمر دهشة كبيرة للجميع لأن هذا القرار كان صباح يوم الزفاف، حيث أغلقت هاتفها وحجزت جلسة مساج للاسترخاء، والمثير للجدل أنها قد ظهرت قبل زفافها بأيام مع خطيبها وكانا في غاية السعادة، وعندما ظهرت بعد ذلك قالت إنها لم تكمل هذا الزفاف بسبب رغبتها في البقاء مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.



Julia Roberts

قررت النجمة العالمية جوليا روبرتس إلغاء حفل زفافها من الممثل كيفر ساذرلاند، وهربت مع رجل اخر إلي جزيرة بعيدة.



Gwyneth Paltrow

حدث نفس الشيء مع النجمة غوينيث بالترو، التي قامت بإلغاء حفل زفافها من براد بيت وسببت له صدمة كبيرة تجاوزها خلال فترة طويلة.



Jennifer Lopez

كانت جينيفر لوبيز و"بن أفليك" يخططان للزواج، ولكن بعد أيام قليلة من إصدارهما بيانًا مشتركًا قالوا فيه " إنهما كانا يؤجلان حفل زفافهما بسبب الاهتمام الإعلامي المفرط، الذي يفسد جهودهم للحفاظ على سرية حفل الزفاف"، ولكن بعد أيام من هذا البيان تم إلغاء الحفل وانفصلوا.