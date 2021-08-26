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إسعاد يونس تثير تساؤلات جمهورها حول ضيف الحلقة الجديدة!

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:13 ص
بوابة الفجر
نور فؤاد
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تستضيف الفنانة والإعلامية "إسعاد يونس" ضيفة جديدة في إحدى حلقات برنامجها "صاحبة السعادة" وعلى طريقة "إسعاد يونس" فهي تخفي وجه الضيف وتترك الأمر للجمهور ليتوقع من هي ضيفة الحلقة.

وكتبت الفنانة "إسعاد يونس" تعليقًا على الصورة التي نشرتها عبر موقع تواصل "إنستجرام" قائله: " ضيفة من ضيوف حلقات الأسبوع الي جاي يا ترى مين؟".

واستمرت تعليقات وتوقعات الجمهور والتفاعل حول الصورة، وتوقع الجمهور عدة أسماء منهم من توقع أنها الفنانة هنادي مهنا ومنها من توقع أنها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

واستضافت الفنانه "إسعاد يونس " في أولى حلقات برنامجها "صاحبة السعادة" في موسمه الجديد الفنانة "منى ذكي" والذي يُعرض على قناة DMC يوم الاثنين من كل أسبوع.

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