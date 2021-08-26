برسالة حزينة.. ايمي سمير غانم تتذكر والدتها





نشرت الفنانة ايمي سمير غانم من خلال صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، صورة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، معلقة:" بحبك يا ماما وبتعذب من غيرك، الحمدلله على كل شيء، ربنا يرحمك".



و علق نجم الكوميديا شيكوا على هذا المنشور، وشاركها الدعاء والتعازي.



و يذكر أن النجم الراحل سمير غانم رحل عن عالمنا في هذا العام يوم ٢٠ مايو، وتوفت النجمة القديرة دلال عبد العزيز عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد معاناة كبيرة استمرت لأسابيع بعد إصابتها بفيروس كورونا الذي أثّر على الجهاز التنفسي والرئة.