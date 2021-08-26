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محافظة القاهرة: إزالة 119 عقارًا من تعارضات محور مسطرد وتعويض أصحابها

الخميس 26/أغسطس/2021 - 05:56 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إزالة 119 عقارًا من تعارضات محور مسطرد من إجمالي 159 عقارًا.

وأوضح "صابر" أن المحافظة عوضت أصحاب العقارات التي أزيلت بحوالي 215 مليون جنيه، طبقًا لأسعار المنطقة.

وأردف أن المحور يربط منطقة المطرية ومسطرد وعين شمس والسلام بالنزهه حتى عدلى منصور بطول (16) كيلو مترًا والجاري تنفيذه بمعرفة الهيئه الهندسية للقوات المسلحة.

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محور مسطرد محافظة القاهرة بوابة الفجر الفجر

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