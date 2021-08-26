محافظة القاهرة: إزالة 119 عقارًا من تعارضات محور مسطرد وتعويض أصحابها

أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إزالة 119 عقارًا من تعارضات محور مسطرد من إجمالي 159 عقارًا.





وأوضح "صابر" أن المحافظة عوضت أصحاب العقارات التي أزيلت بحوالي 215 مليون جنيه، طبقًا لأسعار المنطقة.



