تعليق الونش على فيديو سخرية لاعبي الأهلي





علق محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الفيديو المتداول خلال الفترة الماضية، الذي سخر فيه لاعبي الأهلي منه.





وقال الونش في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " عندما شاهدت الفيديو الذي يسخر فيه مني بعض لاعبي الأهلي من أصدقائي بمنتخب الشباب والمنتخب الأوليمبي وكأني لم أشاهده، ولا زعلت منهم ولا أي شئ، وكان هدفي الوحيد خلال تلك الفترة أن أرد عليهم في الملعب".





وتابع، "رمضان صبحي كان له دور كبير مع المنتخب الأوليمبي قبل الأولمبياد، والثلاثي الكبار بذلوا قصارى جهدهم في طوكيو، ومنح شارة القيادة لرمضان صبحي في طوكيو أمر طبيعي لتكريمه بعد كل ما قدمه للمنتخب حتي قبل الأولمبياد".





وأوضح أن خطة اللعب بثلاثة مدافعين في أولمبياد طوكيو لم تزعجه، مشيرًا إلى أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، درب اللاعبين عليها كثيرًا، مؤكداً أن المعسكر لم يشهد أي أزمات.



