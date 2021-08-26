الشرنوبي يوجه رسالة لـ المستشار تركي آل شيخ.. تفاصيل

وجه الفنان محمد الشرنوبي، رسالة شكر للمستشار تركي آل شيخ، وذلك من خلال مشاركته بعض الصور من حفله بالسعودية عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "الشرنوبي" تعليقا قائلا: "اتشرفت بوجودي لتاني مرة مع جمهور المملكة العربية السعودية الكبير اللي كل مره بيبهرني اكتر من اللي قبلها عايز اشكر هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على المجهود الكبير وعلى التطور اللي بيحصل في المنطقه العربيه".



وكان محمد الشرنوبي قد طرح مؤخرا أغنيته "إيه اللذاذة دي"، وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

