Advertisements

الشرنوبي يوجه رسالة لـ المستشار تركي آل شيخ.. تفاصيل

الخميس 26/أغسطس/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
وجه الفنان محمد الشرنوبي، رسالة شكر للمستشار تركي آل شيخ، وذلك من خلال مشاركته بعض الصور من حفله بالسعودية عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "الشرنوبي" تعليقا قائلا: "اتشرفت بوجودي لتاني مرة مع جمهور المملكة العربية السعودية الكبير اللي كل مره بيبهرني اكتر من اللي قبلها عايز اشكر هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على المجهود الكبير وعلى التطور اللي بيحصل في المنطقه العربيه".

وكان محمد الشرنوبي قد طرح مؤخرا أغنيته "إيه اللذاذة دي"، وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الكلمات المفتاحية

الفجر الشرنوبي اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ يوم

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي

منذ حوالي 8 ساعات

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 6 ساعات

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يوم

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يوم

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 9 ساعات

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يوم

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

باريس يحدد سعرا خرافيا لمبابي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يُكرّم المنتج محسن جابر بحضور نجوم الفن (صور)

لهذا السبب.. نانسي عجرم توجه الشكر لطلاب جامعة الدلتا

محمد هنيدي يشكر القائمين علي مهرجان موسم الرياض

أيمن بهجت قمر يوجه رسالة للمستشار تركي آل شيخ بعد تعرضه لوعكة صحية

هاني شاكر يوجه رسالة لـ تركي آل شيخ لهذا السبب

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:35 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

11:01 م

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

09:31 م

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

12:15 ص

باريس يحدد سعرا خرافيا لمبابي

04:03 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements