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"اوعي تتجوزيه أهلاوي".. تعليق فكاهي من راندا البحيري على فوز الزمالك بالدوري

الخميس 26/أغسطس/2021 - 05:13 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة راندا البحيري، تغريدة فكاهية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "البحيري" قائله: "إوعي إوعي تتجوزيه اهلاوى
لو إبنك ضاع.. هيقولك عندنا منه كتير ".

وجاء ذلك عقب فوز نادي الزمالك بالدوري، للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف.

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

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