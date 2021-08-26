صفقة الأهلي الكبرى تصل ملعب التتش

تواجد الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد داخل أروقة ملعب التتش بالجزيرة، من أجل إتمام انتقاله للمارد الأحمر.





وأتم تاو انتقاله وتعاقده مع النادي الأهلي، قادمًا من صفوف برايتون الإنجليزي، بناءً على رغبة مواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وحرص على التصوير داخل ملعب التتش كبرومو تقديمي للصفقة، بعد خضوعه للكشف الطبي، حيث من المحتمل الإعلان عن الصفقة بصفة رسمية خلال الساعات القليلة المقبلة.



