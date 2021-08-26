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الجولة الثالثة.. موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الليجا الإسبانية

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يواجه فريق ريال مدريد، مع منافسه ريال بيتيس، يوم السبت 28 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني. 

وتعادل ريال مدريد في الجولة الماضية أمام ليفانتي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، بينما تعادل ريال بيتيس مع قادش بنتيجة هدف لكل فريق منهما.

وستقام المباراة بين ريال مدريد وريال بيتيس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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