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حمو بيكا يوجه رسالة لجمهوره.. فماذا قال؟

الخميس 26/أغسطس/2021 - 05:39 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، بوست وجه فيه رساله لجمهوره.

حيث قال:"مشوفتش حاجه بتعود عالإنسان بكل جميل قد تمني الخير للآخرين، تلاقي أبواب بتفتح في وشك وانت شايفها مقفوله بالضبة والمفتاح".

وأضاف:"تلاقي ناس متسخرين ليك مكنتش تتوقع وجودهم، تلاقي تعويض في حاجات كتير في حياتك مكانتش تخطر على بالك، بتعيش بقلب علطول سعيد وراضي، مفهوش شر أو أذى لحد، وبتلاقي دايمًا خير ربنا بيكتبهولك في كل خطوة".

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