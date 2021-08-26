الفنان حسين أبو حجاج يثير الجدل برفعه الآذان من أحد مساجد المنيا

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية للفنان حسين أبو حجاج، وهو يرفع الأذان من أحد مساجد المنيا.



وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو، حيث عبرو عن سعادتهم لرؤيتهم الفنان حسين أبو حجاج وهو يؤذن، وكانت التعليقات كالآتي: "الله يعطيه الصحة ويبارك في عمره،صوته جميل".



وكان الفنان حسين أبو حجاج، قد انتشرت صورة له مؤخرا من ورشته، وتصدر التريند عقب ذلك حيث ترك الفن، وقال في تصريحات صحفية: "الفن مبيأكلش عيش".