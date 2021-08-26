مفاجأة حول موعد عرض مسرحية هنا الزاهد وأحمد فهمي الجديدة.. تفاصيل

انتشرت بعض الأخبار في الآونة الأخيرة، حول تقديم هنا الزاهد مسرحية تجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي.



وأكدت تصريحات صحفية، أنه من المقرر البدء في عرض المسرحية من أكتوبر المقبل، حيث ينتهي صناع العمل من من وضع اللمسات الأخيرة لها، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.



ويشارك في المسرحية عدد من الفنانين منهم محمد ثروت، وهي من تأليف أمير طعيمة، كما يعد هذا العمل هو التعاون الثاني الذي يجمع الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، عقب مشاركتهم معا في مسلسل "الواد سيد الشحات".