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الونش: الزمالك أقوى دفاع بالنسخة الحالية وسر نجاحنا في الجماعية

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه يمتلك أقوى خط دفاع في النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الونش في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أحمد حجازي نجم كبير وأحب اللعب بجواره، وأفضل أيضًا اللعب بجوار علي جبر ومحمود علاء ومحمد عبد الغني، والزمالك صاحب أقوي دفاع في النسخة الحالية من الدوري المصري".

وتابع، "كل لاعب في الزمالك لديه هدف مع الفريق، لا أحد يفكر في أهداف شخصية، وهذا هو سر النجاح، وشاركت أمام الرجاء ببطولة إفريقيا رغم إصابتي بقطع في الغضروف".

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