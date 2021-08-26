الونش: الزمالك أقوى دفاع بالنسخة الحالية وسر نجاحنا في الجماعية













أكد محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه يمتلك أقوى خط دفاع في النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز.





وأوضح الونش في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أحمد حجازي نجم كبير وأحب اللعب بجواره، وأفضل أيضًا اللعب بجوار علي جبر ومحمود علاء ومحمد عبد الغني، والزمالك صاحب أقوي دفاع في النسخة الحالية من الدوري المصري".



