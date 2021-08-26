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باريس يحدد سعرا خرافيا لمبابي
الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:03 ص
ريهام عبدالمحسن
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حدد مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي سعر رحيل النجم الدولي كيليان مبابي لريال مدريد الإسباني خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.
سعر بيع كيليان مبابي
وكان مسؤولو ريال مدريد الإسباني قد قدموا عرضا ماليا لضم النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان مقابل 160 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي لم يرد حتى الآن.
من جانبه ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن العرض الذي تقدم به ريال مدريد الإسباني كان بمثابة المفاجأة لـ"بي إس جي"، لذا يعتقد الأخير أنه يمكنه المطالبة بالمزيد لرحيل اللاعب.
وتابعت الصحيفة أن مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي من الممكن أن يعيدوا حساباتهم، ويقبلوا عرضًا تقترب قيمته من 200 مليون يورو لرحيل كيليان مبابي.
وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أنه رغم إصرار ريال مدريد الإسباني على ضم كيليان مبابي، هذا الصيف، إلا أن باريس سان جيرمان يتمسك ببقائه ويرفض بيعه.
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