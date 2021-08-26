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عاجل.. أستراليا تحذر من هجمات إرهابية في أفغانستان

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:15 ص
بوابة الفجر
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أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن أستراليا دعت رعاياها في أفغانستان الموجودين في محيط مطار كابل مغادرة هذه المنطقة، بسبب تهديدات إرهابية.

ونقلت "العربية"، عن وزارة الخارجية الأسترالية أن هناك تهديد كبير بوقوع هجوم إرهابية قرب مطار كابل.

وتنفذ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ يوم 30 أبريل عملية واسعة لانسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، ما أتاح لحركة "طالبان" المتشددة بسط سيطرتها على معظم أراضي البلاد بما في ذلك العاصمة كابل.

وتزامنا مع ذلك تسير الولايات المتحدة رحلات جوية لإجلاء المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن وحلفائها خلال الحملة العسكرية الغربية في البلاد.

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طاالبان بوابة الفجر الولايات المتحدة الفجر الإرهاب أفغانستان

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