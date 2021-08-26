اليوم.. درة ضيفة إنجي علي في "أسرار النجوم"

تحل اليوم الخميس، الفنانة درة ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" تقديم إنجي علي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا علي نجوم إف إم.



وتكشف درة خلال حلقتها في البرنامج عن كواليس فيلم "الكاهن" التي تشارك به، وعن مسلسلها الجديد زي القمر حكاية "غالية"، وتكشف أن أعمالها القادمة.



فيلم "الكاهن" من بطولة درة، محمود حميدة، وجمال سليمان، وإياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.