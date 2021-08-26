الونش: نصحت مصطفى محمد بالاحتراف والزمالك قادر يكسب أي بطولة













أكد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه نصح مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء والمعار إلى صفوف جلاتا سراي التركي، بالاحتراف.





وأوضح محمود الونش، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه تحدث مع مصطفى محمد، قبل رحيله.





وتابع، "أخبرته أثناء الحديث أن أي لاعب حلمه الاحتراف، وهو بالفعل كان مصمم على ذلك، لذلك نصحته بأن يفعل ذلك دون أن يحزن أحد منه، وأن يرحل والجميع يصفق له".





وأشار، " تجديد عقدي مع الزمالك لم يستغرق ساعتين، وبالفعل هناك بعض الأندية التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تقدمت بعروض لضمي، إلا أنني أخبرتهم أن الحديث مع الزمالك فقط، ورفضت الحديث عن أي شىء حتى عن عقدي الخاص قبل استلام الاستغناء الخاص بي من نادي الزمالك".





وتقدم بالشكر إلى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على تعديل عقده في ظل الأزمة التي يمر بها النادي، موضحاً أنه قال له، "شرف لي أن ألعب في الزمالك طول عمري".





واستكمل، "أقدر جماهير الزمالك التي تحملتني كثيرًا عندما كنت في أسوأ حالاتي، وفي حال قدرة الإدارة على الحفاظ على المجموعة الحالية من اللاعبين نقدر نكسب أي بطولة، بما فيهم بطولة الدوري الموسم المقبل".



