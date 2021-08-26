"بيحرك في المشاعر" لرامي صبري تحقق 1.5 مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها

طرح الفنان رامي صبري منذ ثلاثة أيام أغنيته الجديدة"بيحرك في المشاعر"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وحققت الأغنية 1.5 مليون مشاهدة بعد طرحها على يوتيوب بثلاثة أيام فقط.



"بيحرك في المشاعر" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي،وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هاني محروس.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" معقد كل الحلوين.. إيه اللي بيحصلي.. جماله جابني شمال ويمين.. ده قمر ونزلي.. يدخل قلبك يعلم.. يخطف خطفة معلم.. بيحرك في المشاعر.. يخلي اللي ما ينطق يتكلم.. حلو وعامل عمايله.. وبعيد ولا حد طايله.. نفسي يراعي المشاعر.. ميفضلش يعقد في زمايله.. في عينيه بسرح وأطول.. أنا والله مش بهول.. بيحرك في المشاعر.. وبضعف قدامه وبتحول.. قرب قرب يجنني.. من نظرة عين بيسحرني.. بيحرك في المشاعر.. بلاش أكمل كلام إنتوا فاهمني".