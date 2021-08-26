Advertisements

"بيحرك في المشاعر" لرامي صبري تحقق 1.5 مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:10 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
Advertisements
طرح الفنان رامي صبري منذ ثلاثة أيام أغنيته الجديدة"بيحرك في المشاعر"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت الأغنية 1.5 مليون مشاهدة بعد طرحها على يوتيوب بثلاثة أيام فقط.

"بيحرك في المشاعر" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي،وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هاني محروس.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" معقد كل الحلوين.. إيه اللي بيحصلي.. جماله جابني شمال ويمين.. ده قمر ونزلي.. يدخل قلبك يعلم.. يخطف خطفة معلم.. بيحرك في المشاعر.. يخلي اللي ما ينطق يتكلم.. حلو وعامل عمايله.. وبعيد ولا حد طايله.. نفسي يراعي المشاعر.. ميفضلش يعقد في زمايله.. في عينيه بسرح وأطول.. أنا والله مش بهول.. بيحرك في المشاعر.. وبضعف قدامه وبتحول.. قرب قرب يجنني.. من نظرة عين بيسحرني.. بيحرك في المشاعر.. بلاش أكمل كلام إنتوا فاهمني".

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يوم

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

باريس يحدد سعرا خرافيا لمبابي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 22 ساعة

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ يوم

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يوم

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 10 ساعة

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ حوالي 12 ساعة

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على عدد مشاهدات "ياريتك فاهمني" لأنغام بعد طرحها بـ 10 أيام

"حياتي مش تمام" لرامي صبري تتخطى 7 ملايين مشاهدة

أغنية غريب الحب.. لرامي صبري تقترب من 3 ملايين مشاهدة

"خطيرة" لرامي صبري تتجاوز 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)

أغنية "مين في دول" لـ أحمد كامل تحقق نجاحا كبيرًا عقب طرحها

غداً.. رامي صبري يستعد لطرح"بيحرك في المشاعر"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:35 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

09:31 م

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

11:01 م

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

12:15 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

02:27 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements