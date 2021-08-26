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كلوب يستقر على تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في قمة البريميرليج

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:50 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي ليفربول أمام نظيره تشيلسي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره تشيلسي، على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، جمعهم من انتصارين، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضًا، جمعهم من انتصارين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، نابي كيتا، أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

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