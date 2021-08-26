"كنا ممكن نتفق" تتخطي حاجز 4 مليون مشاهدة بعد 6 أيام فقط من طرحها

طرح الفنان رامي جمال، منذ 6 أيام، أغنيته الجديدة "كنا ممكن نتفق"، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".





وتخطت الأغنية حاجز 4 مليون مشاهدة بعد 6 أيام فقط من طرحها عبر يوتيوب.





"كنا ممكن نتفق" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان وتأليف إنترو ولازمة موسيقية محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، جيتار باسم سعيد، تشيللو هاني يوسف، عود محمد زين.



والجدير بالذكر أن رامي جمال طرح رامي جمال مؤخرًا أغنية "قلة الإحساس"عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من ألحانه وكلمات جمال الخولى وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم.