أوس أوس يحتفل بفوز الزمالك بالدوري بهذة الطريقة

نشر الفنان أوس أوس، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بوست يحتفل فيه بفوز الزمالك بالدوري.



حيث علق قائلا:" ألف مبرووك الزمالك ورجالته أبطال الدوري المصري، وربنا ما يقطع لنا عادة، وإن شاء الله تبقي بداية لسلسلة بطولات جايه كتير، الحمد لله كله بفضل دعواتي".



وأعلن النجم "أوس أوس" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" منذ قليل عن بدأ تصوير مسلسله الجديد "الفرح فرحنا".



حيث نشر صورة للكلاكيت السنيمائى للمسلسل وعلق عليها قائلًا: "مسلسل #الفرح_فرحنا... انتاج: عادل مغربي... مدير التصوير: أحمد زيتون... إخراج: معتز التوني... تأليف: د حسين مصطفى محرم... سيناريو وحوار الثلاثي: خليفه وأحمد محارب وعبده... إشراف عام على الكتابة: اوتاكا".