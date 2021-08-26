وفاء عامر تعلق على قرار إلغاء رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد في الشوارع

نشرت الفنانة وفاء عامر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، صورة قرار إلغاء تحصيل رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد في الشوارع.



وعلقت قائلة:"هو الكلام ده لو صح يبقي الصناعة كلها لازم تهتم بصورة مصر وأثارها وحواريها القديمة وفعلا قرار ممتاز".



والجدير بالذكر أن أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها الكبيرة بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوعي الفني، مُشيرة في تصريحات صحفية لها أن الرئيس يقف في ظهر الفن المحترم، وأنه يعلم أهمية الفنان في توصيل الفكر، ونحن نملك رئيس واضح ومتابع".