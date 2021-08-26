بيرسي تاو يجتاز الفحص الطبي بنجاح.. والأهلي يُعلن الصفقة رسميًا خلال ساعات

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بيرسي تاو يجتاز الفحص الطبي بنجاح.. والأهلي يُعلن الصفقة رسميًا خلال ساعات
الخميس 26/أغسطس/2021 - 05:09 ص
علي نبوي
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اجتاز الجنوب إفريقي بيرسي تاو الفحوصات الطبية التي خضع لها خلال الساعات القليلة الماضية تمهيدًا لإتمام انتقاله للنادي الأهلي
ووصل القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية اللاعب الجنوب بيرسي تاو تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى النادي الأهلي.
وفور وصول اللاعب الجنوب إفريقي إلى القاهرة قام بإجراء الفحوصات الطبية والتي اجتازها بنجاح تمهيدًا لإعلان الأهلي التعاقد معه بشكل رسمي قادمًا من برايتون.
وظهر اللاعب في ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، حيث قام بجلسة تصوير قبل تقديمه لوسائل الإعلام.
ونجح الأهلي في التوصل لاتفاق مع نادي برايتون الإنجليزي للتعاقد مع بيرسي تاو مقابل مليون و ٨٠٠ ألف دولار فيما يحصل اللاعب على راتب سنوي يتخطى مليون دولار.
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