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بيرسي تاو يجتاز الفحص الطبي بنجاح.. والأهلي يُعلن الصفقة رسميًا خلال ساعات

الخميس 26/أغسطس/2021 - 05:09 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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اجتاز الجنوب إفريقي بيرسي تاو الفحوصات الطبية التي خضع لها خلال الساعات القليلة الماضية تمهيدًا لإتمام انتقاله للنادي الأهلي


ووصل القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية اللاعب الجنوب بيرسي تاو تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى النادي الأهلي.

وفور وصول اللاعب الجنوب إفريقي إلى القاهرة قام بإجراء الفحوصات الطبية والتي اجتازها بنجاح تمهيدًا لإعلان الأهلي التعاقد معه بشكل رسمي قادمًا من برايتون.

وظهر اللاعب في ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، حيث قام بجلسة تصوير قبل تقديمه لوسائل الإعلام.

ونجح الأهلي في التوصل لاتفاق مع نادي برايتون الإنجليزي للتعاقد مع بيرسي تاو مقابل مليون و ٨٠٠ ألف دولار فيما يحصل اللاعب على راتب سنوي يتخطى مليون دولار.

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