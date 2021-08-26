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الجولة الثانية.. تعرف على موعد يوفنتوس المقبلة في الكالتشيو الإيطالي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 05:10 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد نادي يوفنتوس بقيادة مدربه الإيطالي ماسيميليانو أليجري، لمواجهة نادي إمبولي في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بحلول الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 28 من أغسطس الجاري على ملعب "أليانز ستاديوم".

وافتتح فريق السيدة العجوز مشواره في مسابقة الدوري بتعادل أمام أودينيزي بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "الفريولي".

على الجانب الآخر تعثر إمبولي في أولى مبارياته في الكالتشيو الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام لاتسيو في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد "كارلو كاستيلاني".

وكان اليوفي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 78 نقطة حيث استطاع الفوز في 23 مباراة وتعادل في 9 بينما تلقى الخسارة في 6 خلال 38 جولة خاضها النادي.

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