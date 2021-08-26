حسين لبيب يكشف حكم مديونيات نادي الزمالك













كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حكم المديونيات المتأخرة على القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.





وقال حسين لبيب في تصريحات إعلامية عبر قناة أون تايم سبورت: هناك مديونيات على نادي الزمالك، لصالح الجهات السيادية تصل إلي نصف مليار جنيه.





وتابع: كما تصل ديون القضايا التي تم رفع على نادي الزمالك تصل إلى 17 مليون دولار، كما تم الحكم بشكل نهائي لصالح معروف يوسف بـ800 ألف دولار.



