Advertisements

حسين لبيب يكشف حكم مديونيات نادي الزمالك

الخميس 26/أغسطس/2021 - 05:37 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
Advertisements



كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حكم المديونيات المتأخرة على القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وقال حسين لبيب في تصريحات إعلامية عبر قناة أون تايم سبورت: هناك مديونيات على نادي الزمالك، لصالح الجهات السيادية تصل إلي نصف مليار جنيه.

وتابع: كما تصل ديون القضايا التي تم رفع على نادي الزمالك تصل إلى 17 مليون دولار، كما تم الحكم بشكل نهائي لصالح معروف يوسف بـ800 ألف دولار.

وحسم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد الفوز على نظيره نادي الإنتاج الحربي، بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

أخبار تهمك

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يوم

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ حوالي 10 ساعة

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

باريس يحدد سعرا خرافيا لمبابي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ يوم

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يوم

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي

منذ حوالي 8 ساعات

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:35 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

11:01 م

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

09:31 م

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

12:15 ص

باريس يحدد سعرا خرافيا لمبابي

04:03 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements