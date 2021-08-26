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الجولة الثانية.. تعرف على موعد روما وطرابزون سبور اليوم الخميس في دوري المؤتمر الأوروبي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 05:40 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد روما الإيطالي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لاستقبال نادي طرابزون سبور التركي، مساء اليوم الخميس الموافق 26 من أغسطس الجاري، في إطار مباراة الإياب من دور تحديد المتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب تورينو الأولمبي معقل ذئاب العاصمة.

وكان لقاء الذهاب والذى أقيم على ملعب مديكيل بآرك بتركيا، انتهي بانتصار نادي روما بهدفين مقابل هدف، ويأمل جوزيه مورينيو الى تكرار الإنتصار اليوم من أجل ضمان التاهل الى مجموعات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

وتواجد روما في هذه المرحله من البطولة بعدما أنهى مشواره في مسابقة الدوري الايطالي الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 62 نقطة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 8 بينما تلقى الخسارة في 12 مواجهة خلال 38 جولة خاضها النادي.

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