عضو مجلس إدارة الزمالك يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا









فجر حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة كبيرة بشأن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الحالي، مشيرا إلى أنه مم نجوم الفريق في الموسم الحالي.





وقال السيد في تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا إبن من أبناء الزمالك، وقائد حقيقي لزملائه، كما أنه بذل جهداً كبيراً هذا الموسم، ولعب دوراً هاماً في حسم لقب الدوري العام للقلعة البيضاء، وكان قائداً حقيقياً داخل وخارج الملعب، واللاعب مستمر مع الفريق الموسم القادم، فهو يعيش أفضل فتراته الكروية".





وتابع عضو الزمالك: "محمود حمدي الونش يقدم موسماً مميزاً مع الزمالك، وأحد أهم أسباب تتويج الفريق بلقب الدوري العام ، كما أن اللاعب رفض عرضاً مغرياً من أحد أندية الدوري السعودي، لكنه فضَل البقاء بصفوف القلعة البيضاء، ولم يضع شروطاً للتجديد".



