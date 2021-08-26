Advertisements

عضو مجلس إدارة الزمالك يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
 


فجر حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة كبيرة بشأن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الحالي، مشيرا إلى أنه مم نجوم الفريق في الموسم الحالي.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا إبن من أبناء الزمالك، وقائد حقيقي لزملائه، كما أنه بذل جهداً كبيراً هذا الموسم، ولعب دوراً هاماً في حسم لقب الدوري العام للقلعة البيضاء، وكان قائداً حقيقياً داخل وخارج الملعب، واللاعب مستمر مع الفريق الموسم القادم، فهو يعيش أفضل فتراته الكروية".

وتابع عضو الزمالك: "محمود حمدي الونش يقدم موسماً مميزاً مع الزمالك، وأحد أهم أسباب تتويج الفريق بلقب الدوري العام ، كما أن اللاعب رفض عرضاً مغرياً من أحد أندية الدوري السعودي، لكنه فضَل البقاء بصفوف القلعة البيضاء، ولم يضع شروطاً للتجديد".

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري بشكل رسمي بالأمس بعد الفوز على حساب الإنتاج الحربي بثنائية على ملعب الدفاع الجوي.

أخبار تهمك

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

باريس يحدد سعرا خرافيا لمبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يوم

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 10 ساعة

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ يوم

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ حوالي 12 ساعة

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 22 ساعة

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:35 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

09:31 م

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

11:01 م

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

12:15 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

02:27 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements